Судебный участок Тверского мирового суда оштрафовал журнал The New Times на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на главного редактора издания Евгению Альбац.
Кроме того, суд вернул в Роскомнадзор предупреждение The New Times за материал Павла Никулина «Из Калуги с джихадом», в котором ранее ведомство нашло «признаки оправдания терроризма».
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