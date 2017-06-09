Судебный участок Тверского мирового суда оштрафовал журнал The New Times на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на главного редактора издания Евгению Альбац.

Кроме того, суд вернул в Роскомнадзор предупреждение The New Times за материал Павла Никулина «Из Калуги с джихадом», в котором ранее ведомство нашло «признаки оправдания терроризма».

Заметка дополняется.