В платежах по картам крупнейших российских банков произошел сбой из-за особенностей системы блокировок Роскомнадзора. Об этом изданию «Медуза» сообщил владелец сервиса обхода блокировок antizapret.prostovpn.org.

По данным источника, сбой произошел из-за того, что владелец неизвестного заблокированного в России домена привязал к нему IP-адрес сервера авторизации «Русского стандарта».

9 июня у владельцев карт Сбербанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Росбанка, «Авангарда», а также других банков произошли сложности с операциями по картам. Так в колл-центре Сбербанка заявили, что нестабильность наблюдается при проведении платежей и через банкоматы, и систему «Сбербанк Онлайн».

Об «особенности» системы блокировок в Роскомнадзоре впервые 4 июня рассказал консультант ФБК Владислав Здольников. Он пояснил, что система блокировок Роскомнадзора устроена таким образом, что любой владелец запрещенного ресурса может нарушить работу других ресурсов. В тот день был недоступен Telegram. По словам консультанта, владелец внесенного в реестр запрещенных сайтов домена dymoff.space внес в DNS адреса Telegram, «Одноклассников», Первого канала, фейсбука и других сайтов.

Руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков рассказал, что Роскомнадзор знает об этой проблеме: «Роскомнадзору все говорили много раз и много лет, что в их системе блокировок есть такая дыра и проблема, но ему же виднее, они там больно умные».