Журналистам РБК удалось связаться с бойцом смешанных единоборств (ММА) Мурадом Амриевым, сообщается на сайте агентства.

​«Я оказался в России, так как меня чеченские опера привезли с Белоруссии сюда, прям до Старопромысловского отдела. Со мной все хорошо с момента моей передачи – мне никто ничего не сделал», – рассказал Амриев.

По его словам, после того, как у него возьмут показания по поводу обвинений в использовании заведомо подложного паспорта, он сможет уехать к своим родственникам. «Меня будет сопровождать Хеда Саратова (член Совета по правам человека при главе Чечни. – Republic)», – уточнил боец.

Мурада Амриева задержали в Брянской области 4 июня по подозрению в использовании поддельных документов. В России его объявили в федеральный розыск в феврале из-за ошибки, которую допустили сотрудники ЗАГСа при восстановлении его документов в 2002 году. Амриев сбежал из полиции, но в ночь на 8 июня белорусские полицейские задержали его вновь. Сообщалось, что его выдали чеченской полиции.

9 июня родители Амриева обратились к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой разобраться в деле их сына. По их словам, сын не выходил на связь с 7 июня.

По данным «Новой газеты», Амриеву в Чечне объявили кровную месть из-за того, что его брата подозревают в подготовке покушения на высокопоставленного чеченского полицейского. Сам боец и его семья рассказывали, что в 2013 году полицейские задержали его и в течение двух дней пытали: подвешивали к потолку, избивали и пытали электрическим током. После всех пыток Амриев покинул страну, вернувшись в 2017 году лишь для продления визы.