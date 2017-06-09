Бойца смешанных единоборств (ММА) Мурада Амриева освободили из-под стражи. Об этом у себя в фейсбуке написал глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин.

При этом Каляпин выразил свою неуверенность в том, что боец сможет покинуть Чечню в ближайшее время.

После освобождения Амриев дал интервью правозащитникам, в котором уточнил, что по отношению к нему не применялись пытки.

«Нет, наручники только надели и все, и больше ничего», – отметил боец.

Ранее Амриев в интервью РБК заявил, что после того, как у него возьмут показания по поводу обвинений в использовании заведомо подложного паспорта, он сможет уехать к своим родственникам.

Мурад Амриев был задержан 4 июня в Брянской области по подозрению в использовании поддельных документов. В России его объявили в федеральный розыск в феврале из-за ошибки, которую допустили сотрудники ЗАГСа при восстановлении его документов в 2002 году. Амриев сбежал из полиции, но в ночь на 8 июня белорусские полицейские задержали его вновь. Сообщалось, что его выдали чеченской полиции.

9 июня родители Амриева обратились к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой разобраться в деле их сына. По их словам, сын не выходил на связь с 7 июня.

«Новая газета» раньше писала, что в Чечне Амриеву объявили кровную месть из-за того, что его брата подозревают в подготовке покушения на высокопоставленного чеченского полицейского. Сам боец и его семья рассказывали, что в 2013 году полицейские задержали его и в течение двух дней пытали: подвешивали к потолку, избивали и пытали электрическим током. После всех пыток Амриев покинул страну, вернувшись в 2017 году лишь для продления визы.