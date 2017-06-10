Фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих вернули в штрафной изолятор. Об этом у себя в фейсбуке написала адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

«Мы знаем точно, что у них не было дисциплинарной комиссии – их забрали около пяти часов (из отряда) и больше их не видели», – уточнила Бирюкова в интервью «Интерфаксу».

При этом, по словам адвоката, неизвестно, на какой срок Непомнящих перевели в ШИЗО.

12 мая Непомнящих выпустили из штрафного изолятора. Адвокат Сергей Каменщиков рассказывал, что в общей сложности Непомнящих дважды продлевали срок содержания в штрафном изоляторе за различные нарушения.

До этого в апреле Бирюкова сообщала, что у ее подзащитного несколько раз обнаруживали «множественные гематомы и синяки». Вместе с Непомнящих сотрудники спецназа ФСИН избили еще двоих заключенных – Руслана Вахапова и Евгения Макарова.ЕСПЧ в конце апреля обязал Россию принять срочные меры в связи с жалобой Непомнящих, Вахапова и Макарова.

Ивана Непомнящих признали виновным по статьям 212 УК РФ (массовые беспорядки) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) по делу об акции на Болотной площади 6 мая 2012 года. Его приговорили к двум с половиной годам колонии.﻿