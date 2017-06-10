Генеральный директор «Россетей» Олег Бударгин в ближайшее время может уйти в отставку. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на три источника: в правительстве, в отрасли, а также близкий к одному из членов совета директоров компании.

Причины отставки не называются.

По словам двух источников, документ об отставке уже готов, но пока не подписан. Третий источник утверждает, что документ уже подписан.

В качестве главного претендента на пост главы Россетей источники называют члена совета директоров холдинга, первого заместителя главы Внешэкономбанка Михаила Полубояринова.

При этом о возможной отставке Бударгина писали «Ведомости» еще в 2015 году. Тогда в качестве причин отставки назывались общие слова о «неэффективности» и «недовольстве в целом». Источники Reuters утверждают, что разговоры об увольнении Бударгина активизировались в последние недели.

54-летний Олег Бударгин возглавил «Россети» в 2013 году. До этого он работал гендиректором ФСК.

Холдинг Россети был создан в середине 2013 года с целью управления всеми энергосетями страны. За 2016 год холдинг заработал свыше 900 миллиардов рублей.