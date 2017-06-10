Администрация президента США Дональда Трампа провела как минимум две секретные встречи с Россией для создания зон деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников, последняя встреча прошла в Иордании около двух недель назад. Уточняется, что в ней также приняли участие иорданские чиновники. Встречи начались после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетил Россию в апреле. Сообщается, что одна из встреч должна была пройти на этой неделе в Аммане, но была отменена из-за проблем с планированием.

Заметка дополняется.