Администрация президента США Дональда Трампа провела как минимум две секретные встречи с Россией для создания зон деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По словам источников, последняя встреча прошла в Иордании около двух недель назад. Уточняется, что в ней также приняли участие иорданские чиновники. Встречи начались после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетил Россию в апреле. Сообщается, что одна из встреч должна была пройти на этой неделе в Аммане, но была отменена из-за проблем с планированием.
Заметка дополняется.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru