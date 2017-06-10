Рыночная стоимость пяти крупнейших технологических компаний США – Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet, материнской Google (FAAMG) – за 9 июня сократилась на $97,5 млрд. Об этом сообщает CNBC.

Акции Apple подешевели почти на 4%, а котировки остальных четырех организаций снизились более чем на 3%. В результате Nasdaq завершил торги снижением на 1,8% до 6207 пунктов, при этом прошедшая неделя оказалась худшей для индекса с начала года.

Как указывает Reuters, одним из факторов, повлиявших на распродажи инвесторов, стал осторожный отчет Goldman Sachs, посвященный технологическому сектору. Аналитики банка допустили, что игроки рынка могут недооценивать риски, связанные с вложениями в акции FAAMG.

Согласно оценкам Goldman Sachs, с начала текущего года совокупная капитализация компаний FAAMG увеличилась на $600 млрд, что эквивалентно общему ВВП Гонконга и ЮАР.