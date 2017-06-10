Олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе стал одним из совладельцев «Газэнергосервиса» – крупного подрядчика «Газпрома». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы СПАРК.

На Сихарулидзе 9 июня текущего года были зарегистрированы 15% долей «Газэнергосервиса». До этого единоличным владельцем организации был предприниматель Евгений Першин. В марте 2016 года спортсмен также стал владельцем 15% долей в «дочке» «Газэнергосервиса» – ООО «Газэнергосервис-Урал».

«Газэнергосервис» с начала 2017 года заключил с «Газпромом» контракты почти на 6 млрд рублей. В 2016 году объем таких соглашений достиг 22 млрд рублей, годом ранее – 31 млрд рублей. В 2014 году (последние открытые данные) выручка «Газэнергосервиса» составила около 21,7 млрд рублей, прибыль – 1,5 млрд рублей.

Сихарулидзе с 2006 года входит в партию «Единая Россия». В 2007 году он был депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в 2008–2012 годах – депутатом Госдумы.