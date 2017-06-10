Кинокритик Антон Долин назначен главным редактором журнала «Искусство кино». Как передает корреспондент телеканала «Дождь», об этом объявили на фестивале «Кинотавр».

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Долин рассказал изданию Meduza, что одной из основных задач в ближайшее время станет поиск новых источников финансирования для издания. Он добавил, что редакция «Искусства кино» пока останется неизменной, но впоследствии обязательно расширится.

«Главная задача сегодня – сохранить журнал и выйти из кризиса, в котором мы оказались, прежде всего, из-за потери Даниила Дондурея: его уход из жизни мы все, и лично я, горько оплакиваем. Мы постараемся создать новое „Искусство кино“, следуя заданному им направлению», – подчеркнул Долин.

Даниил Дондурей руководил редакцией «Искусства кино» с 1993 года. Он умер 10 мая.