Боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Амриев дал первую пресс-конференцию после того, как вечером 9 июня его освободили из-под стражи в Чечне. Трансляция велась в фейсбуке Асланбека Дадаева, ее краткое содержание приводит «Дождь».

Как рассказал Амриев, сейчас он планирует решить вопрос с заведенным против него уголовным делом. Он также заявил, что пока рано говорить, останется ли он в Чечне, если ему предложат продолжить спортивную карьеру в республике, но отметил, что его семье дали слово, что «никакой опасности в республике не было и не будет».

Амриев отказался отвечать, почему он не хотел возвращаться в Чечню и просил убежища в Белоруссии. Он отметил, что его просьбы об убежище в белорусском Добруше не рассматривали.

Спортсмена задержали в Брянской области 4 июня по подозрению в использовании поддельных документов. Из-за ошибки, допущенной сотрудниками ЗАГСа при восстановлении документов Амриева в 2002 году, его объявили в России в федеральный розыск. Амриев сбежал из прокуратуры Брянска, но вновь был задержан в Белоруссии в ночь на 8 июня.

Позднее Амриева выдали чеченской полиции. Как ранее писала «Новая газета», спортсмену в Чечне объявили кровную месть из-за того, что его брата подозревают в подготовке покушения на высокопоставленного чеченского полицейского. Сам Амриев уехал из Чечни, пожаловавшись на пытки со стороны полицейских.

9 июня родители Амриева обратились к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой разобраться в деле их сына. В свою очередь, СПЧ попросил Генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить законность действий полиции в отношении Амриева.