Министерство обороны США опубликовало в своем твиттере фотографии перехвата группы американских стратегических бомбардировщиков российским истребителем Су-27. В Пентагоне отметили, что перехват был безопасным.

https://twitter.com/DeptofDefense/status/873260044317593600

На снимках видна группа из двух бомбардировщиков В-1В, одного В-52Н, а также самолета-заправщика КС-135, уточняет «Интерфакс». Вылет американских самолетов проводился в рамках учений Baltops (Baltic Operations) – крупнейших в этом году международных военно-морских учениях стран НАТО.

Заметка дополняется.