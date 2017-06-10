Московская полиция будет жестко реагировать в ответ на возможные нарушения на согласованной акции оппозиции 12 июня. Об этом говорится в сообщении МВД.

«В связи с поступающей информацией о возможных провокациях при проведении этого мероприятия (в частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики и т.д.), что может привести к нарушениям общественного порядка, ГУ МВД России по г. Москве предупреждает организаторов и участников мероприятия о необходимости соблюдения закона», – отметили в ведомстве.

В МВД напомнили, что ответственность за безопасность граждан, участвующих в акции, лежит в том числе на ее организаторах. Полицейские пообещали, что «предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы».

Митинг оппозиции пройдет 12 июня на проспекте Академика Сахарова с 14:00 мск. Изначально организаторы планировали провести шествие на Тверской улице, но столичные власти отказались согласовывать акцию на этом месте, так как 12 июня на Тверской пройдут праздничные мероприятия в честь Дня России.

Как сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков, власти потребовали провести митинг без звуковой аппаратуры и без экранов. В свою очередь, директор ФБК Роман Рубанов заявил, что организаторы все равно планируют установить на сцене звуковое оборудование и экраны.

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9 июня глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников рассказал, что 12 июня в столице впервые будут использоваться камеры с функцией распознавания лица. Он отметил, что «видеокамеры будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций».

https://twitter.com/navalny/status/873475533585219584