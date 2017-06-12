Рынок автозапчастей «Южный порт» в Москве – пережиток 1990-х. Ряды уличных павильонов, перед которыми каждое утро торговцы раскладывают свой товар. Иногда между торговых рядов разносится испанское «Hola, amigo!»: так продавцы приветствуют кубинцев. Как пишет The Wall Street Journal, Москва стала излюбленным местом для шоппинга у жителей Кубы, которые приезжают в Россию за одеждой, электроникой, бижутерией и автозапчастями. «Кубинцы приезжают сюда, ни слова не говоря по-русски, только с целью закупить товар. Это очень выгодно: все, что куплено здесь, можно будет продать намного дороже дома», – приводит WSJ слова Рикардо Трието, кубинского инженера, получившего образование в России. Сейчас он работает переводчиком в «Южном порту» – помогает кубинцам и учит местных торговцев испанскому.

Россия остается единственной крупной страной, у которой есть безвизовый режим с Кубой. И кубинцы этим активно пользуются, регулярно совершая шоппинг-туры в Москву. Приезжая в Россию на несколько дней, они успевают забить товарами несколько чемоданов общим весом до 120 кг. Все это потом будет перепродано на Кубе в несколько раз дороже. Вокруг них в Москве сложилась целая индустрия – аренда жилья, проводники на рынках, помощь в аэропорту.