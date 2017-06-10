Программа по реновации жилья в Москве – это инвестиционный проект, который должен стать самоокупаемым. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым», передает РИА Новости.

«Мы предполагаем, что жилье, которое мы будем строить под переселение, будет окупаться за счет продажи на коммерческом рынке части построенного жилья. Например, в доме мы половину предоставляем для переселения, половину продаем. Таким образом, проект окупается. А вот все, что связано с благоустройством, с инженерными коммуникациями, детскими садами, школами, дорогами и так далее, город возьмет на себя. Но это и так его обязанность. Поэтому, это, извините, не халявная история», – пояснил он.

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Оганизация «Трансперенси Интернешнл Россия» в середине мая опубликовала расследование о связи советника мэра Москвы Владимира Ресина с консорциумом, который будет участвовать в программе сноса малоэтажного жилья в столице. В организации также пришли к выводу, что именно Ресин был главным разработчиком законопроекта о сносе хрущевок.

Заметка дополняется.