Управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрей Горьков задержан в Москве «после приобретения им билета для вылета за рубеж». Об этом 10 июня сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В отношении Горькова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК РФ). Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения; следователи намерены ходатайствовать о заключении его под стражу.

Как считает следствие, из-за действий Горькова «Роснано» лишилось собственных средств на сумму более 738 млн рублей. В 2011–2013 годах он неправомерно размещал деньги госкомпании в «Смоленском банке» «под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка». В декабре 2014 года у финансовой организации отозвали лицензию, а перед этим из нее были выведены активы (недвижимость на 400 млн рублей) в пользу родного брата Горькова.

В «Роснано» задержание Горькова пока не прокомментировали.

В отношении бывшего руководителя «Роснано» Леонида Меламеда ведется дело о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Ущерб от его действий оценивается следствием в 220 млн рублей. В конце мая Меламеда вторично отправили под домашний арест в связи с этим делом.

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