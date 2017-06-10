Один человек погиб в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в деревне Кратово Раменского района Подмосковья. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, еще трое человек ранены. Стрелявший мужчина забаррикадировался в частном доме, а также поджег соседний дом. Сейчас полицейские штурмуют дом, где заперся стрелявший.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах передал, что в результате стрельбы в Кратово ранены двое. На место происшествия стянуты полицейские и медицинские службы.

По предварительным данным, стрелявший находится в неадекватном состоянии, пока неизвестно, страдает ли он психическим заболеванием.

ТАСС передает, что во время штурма дома Нацгвардией запершийся в нем мужчина бросил две гранаты и открыл огонь по бойцам спецподразделения.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список раненых. В нем одна женщина и двое мужчин.

Позднее представитель областного главка Следственного комитета РФ Елена Фокина подтвердила «Интерфаксу», что в Кратово в результате стрельбы три человека получили ранения различной степени. Сейчас все они отправлены в больницу.

В пресс-службе областного главка полиции заявили, что, по предварительной информации, стрельбу из охотничьего ружья открыл мужчина 1967 года рождения «с территории своего домовладения». Информации о возможных жертвах стрелявшего в СК и полиции пока не дали. Между тем источник «Интерфакса» утверждал, что количество погибших увеличилось до двух.