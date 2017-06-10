Четыре человека стали жертвами стрельбы, открытой жителем поселка Кратово Раменского района Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

ТАСС передает, что полицейские не могут эвакуировать тела. Стрелявший по-прежнему находится в доме, где он ранее забаррикадировался, пока его не удается обезвредить. Он стрелял в бойцов Нацгвардии, штурмовавших дом, а также бросил в них несколько гранат.

В Следственном Комитете возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее источник «Интерфакса» говорил о двух убитых, позднее собеседник агентства сообщил о трех жертвах – в больнице скончалась женщина 1985 года рождения.

В МВД и Следственном комитете пока только подтвердили, что в результате стрельбы ранены еще три человека, все они госпитализированы. Позднее в СК сообщили, что одна из госпитализированных скончалась.

Соседи стрелявшего рассказали корреспонденту ТАСС, что мужчина служил в Чечне во время вооруженного конфликта и страдает психическим расстройством. В доме, откуда мужчина ведет стрельбу, проживают четыре семьи, сам стрелок жил вместе с матерью.

По неподтвержденным данным, спровоцировать мужчину на стрельбу мог бытовой конфликт, возможно, ссора в семье или с соседями. «Это может быть проявлением белой горячки в связи со злоупотреблением спиртными напитками», – добавил собеседник «Интерфакса».