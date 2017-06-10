Президент Владимир Путин ответил режиссеру Оливеру Стоуну на вопрос о желании стать царем, передает «РИА Новости».

По мнению режиссера, у российского лидера есть «полная власть». Как заявил Стоун, некоторые (кто конкретно – не уточняется) говорят, что Путин хочет стать царем.

«Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно», – ответил президент.

Стоун снял документальный фильм «Интервью с Путиным», который полностью выйдет 12–15 июня.

Как писал ранее ознакомившийся с первой половиной ленты CNN, российский лидер рассказал Стоуну о своих внуках. По данным телеканала, президент пожаловался, что не может проводить с ними больше времени.

В одном из опубликованных отрывков Путин, кроме того, сообщил о симпатии к поддерживающему антироссийские санкции сенатору Джону Маккейну из-за его патриотизма и «последовательности в защите интересов своей страны».