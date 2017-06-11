Полиция убила мужчину, устроившего стрельбу в поселке Кратово в Подмосковье, передает «Интерфакс».

«В результате совместной операции МВД и Росгвардии стрелявший уничтожен», – заявили агентству в пресс-службе Росгвардии.

Представитель МВД Ирина Волк уточнила, что мужчина оказал «активное сопротивление» при задержании, и его решили застрелить.

По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, спецоперация «была осложнена плотной застройкой и темным временем суток».

Ранее стрелок смог сбежать из оцепленного правоохранительными органами дома и скрыться в лесополосе, где началась операцию по его задержанию, продлившаяся несколько часов.

10 июня мужчина забаррикадировался в своем доме и открыл стрельбу по прохожим. Прибывшие на место полицейские и бойцы Нацгвардии начали штурм, но стрелявший оказал сопротивление, в частности, бросив несколько гранат.

По официальным данным, в результате происшествия погибли четверо, один человек скончался уже после госпитализации. Количество раненых не уточняется. Известно, что во время штурма осколочное ранение получил один из бойцов Нацгвардии, а во время спецоперации – четыре спецназовца.

В Следственном Комитете возбудили три уголовных дела – по статьям 105 УК РФ («Убийство»), 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Предварительно, стрелявший – Игорь Зенков 1967 года рождения, работавший в МЧС.

Сообщалось, что мужчина страдал психическим расстройство. По неподтвержденным данным, его мог спровоцировать на стрельбу бытовой конфликт.