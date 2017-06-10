У националиста Вячеслава Мальцева в деревне Лохино в Московской области проходит обыск. Об этом в твиттере написал его сторонник Сергей Окунев.

https://twitter.com/Okunev64/status/873617848337387520

Позднее Окунев сообщил, что Мальцева задержали. По его словам, националиста повезли в отдел полиции, а не в Следственный Комитет.

Как уточнил «Медиазоне адвокат “Открытой России” Сергей Бадамшин, Мальцева и семерых его сторонников доставят в отдел для установления личности. Адвокат отметил, что у всех задержанных были при себе паспорта.

В то же время по подозрению по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) задержан еще один сторонник Мальцева, Алексей Политиков,

Ранее Мальцев получил 15 суток административного ареста по делу о неповиновении полицейским на митинге “Он нам не Димон” 26 марта.

Его задержали в Саратове 13 апреля, до этого в его квартире также прошел обыск. По словам жены националиста, во время обыска следователь отказался пригласить независимых понятых.

Позднее Мальцева этапировали в Москву. Сообщалось, что в аэропорту у него произошел сердечный приступ.

Мальцев в 2016 году выдвигался в Госдуму по спискам ПАРНАС. В ходе дебатов он, среди прочего, предлагал отправить в отставку президента РФ Владимира Путина.