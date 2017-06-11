Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии согласилась поддержать в парламенте Великобритании Консервативную партию, сообщает Sky News со ссылкой на представителя премьер-министра Терезы Мэй.

Как отмечается, ДЮП поддержит консерваторов в «ключевых решениях», договоренность вступит в силу на следующей неделе.

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По итогам прошедших 8 июня досрочных выборов в Великобритании сложился «подвешенный парламент», так как абсолютного большинства не получила ни одна партия. У консерваторов – 318 мест в 650-местном парламенте, у ДЮП – 10 мест, и, таким образом, партия Мэй сможет получить большинство и сформировать правительство.

Оппозиционная Лейбористская партия получила 262 места.

После выборов премьер-министр, среди прочего, говорила о намерении сформировать коалицию с ДЮП. Также сообщалось, что сформировать правительство Мэй разрешила королева Великобритании Елизавета II.

Британский лидер решила провести досрочные парламентские выборы «для гарантии сильного и стабильного руководства страной» в ходе Brexit. Изначально следующие выборы должны были состояться в 2020 году.