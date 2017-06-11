Националиста Вячеслава Мальцева отпустили из полиции. Об этом в твиттере написал его сторонник Сергей Окунев.
https://twitter.com/Okunev64/status/873683315760521216
В одинцовском отделе остаются семеро задержанных сторонников Мальцева. Один из них сообщил Окуневу, что «их вяло опрашивают».
Ранее полицейские пришли с обыском в дом националиста в Подмосковье, где снимается проект «Артподготовка». В квартире помимо Мальцева находились еще семь его сторонников. После обыска их забрали в отдел для установления личности. При этом адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин уточнял, что у всех были при себе паспорта.
Также по подозрению по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) задержан еще один сторонник Мальцева, Алексей Политиков. Он находится в Следственном Комитете в Москве.
До этого Мальцев получил 15 суток административного ареста по делу о неповиновении полицейским на протестных акциях 26 марта.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru