Националиста Вячеслава Мальцева отпустили из полиции. Об этом в твиттере написал его сторонник Сергей Окунев.

https://twitter.com/Okunev64/status/873683315760521216

В одинцовском отделе остаются семеро задержанных сторонников Мальцева. Один из них сообщил Окуневу, что «их вяло опрашивают».

Ранее полицейские пришли с обыском в дом националиста в Подмосковье, где снимается проект «Артподготовка». В квартире помимо Мальцева находились еще семь его сторонников. После обыска их забрали в отдел для установления личности. При этом адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин уточнял, что у всех были при себе паспорта.

Также по подозрению по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) задержан еще один сторонник Мальцева, Алексей Политиков. Он находится в Следственном Комитете в Москве.

До этого Мальцев получил 15 суток административного ареста по делу о неповиновении полицейским на протестных акциях 26 марта.