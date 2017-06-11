Президент Украины Петр Порошенко в твиттере поздравил украинцев с началом действия безвизового режима с Евросоюзом строчками из стихотворения российского поэта Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия…».
https://twitter.com/poroshenko/status/873595005180538880
Кроме того, как сообщает пресс-служба Порошенко, на торжественном мероприятии, посвященно отмене визового режима, украинский лидер также процитировал отрывок из «К Чаадаеву» другого российского классика Александра Пушкина: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена».
Этими строчками Порошенко обратился к «русским, которые в условиях жесткой имперской диктатуры находят в себе мужество осуждать российскую агрессию против Украины».
«Мы собрались на Европейской площади в центре нашей древней столицы. Вдыхая ароматы цветов и зелени, в которых в эти дни буквально утопает Киев, каждый из нас ощущает вкус свободы – такой свободы, больше которой мы еще не знали», – резюмировал президент.
В мае Украина подписала соглашение с Европарламентом об отмене визового режима. С 11 июня документ вступил в силу.
Виза не будет нужна гражданам Украины, которые будут находиться в Европе не более 90 дней в течение полугода. В других случаях виза по-прежнему понадобится.
В ЕС впервые предложили Украине ввести безвизовый режим в апреле 2016 года.
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