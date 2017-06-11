Авиастроительная компания Airbus может перенести производство из Великобритании, если власти страны не учтут ее требования о свободном передвижении рабочей силы, торговых тарифах и правовом регулировании, возникшие в связи с Brexit (выходом из Евросоюза). Об этом пишет газета The Sunday Times.

По словам президента Airbus Фабриса Брежье, речь может идти о переносе производства новых моделей лайнеров. Текущие проекты, в частности, выпуск самолетов A320 и A380 Superjumbo, по-прежнему будут реализовываться на британских заводах.

Сейчас Airbus разрабатывает и производит крылья почти для половины своих лайнеров в городе Филтон рядом с Бристолем и в Бротоне, на севере Уэльса. На двух предприятиях работают около 10 тысяч человек.

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о начале Brexit 29 марта. Однако после недавних выборов, на которых правящая Консервативная партия потеряла абсолютное парламентское большинство, и страна получила «подвешенный парламент», возник вопрос о соблюдении сроков переговоров по Brexit. 11 июня Мэй пообещала начать переговоры о Brexit в ближайшие две недели, как и планировалось изначально.