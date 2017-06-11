Сотрудников МВД и Нацгвардии, которые обезвредили мужчину, застрелившего четырех человек в подмосковном поселке Кратово, приставят к наградам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Нацгвардии.

«Командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков отметил, что благодаря высокому профессионализму и слаженности удалось избежать потерь и серьезных ранений среди личного состава», – уточнили в ведомстве.

В результате спецоперации открывший стрельбу в Кратово был убит, а легкие ранения получили четыре бойца Нацгвардии. До этого сообщалось также, что еще один боец получил осколочные ранения при штурме дома, где заперся мужчина.

Жертвами стрелявшего стали четыре человека (одна из раненых женщин умерла в больнице), пострадали еще восемь человек.

По предварительным данным, стрелявший – Игорь Зенков 1967 года рождения, работавший в МЧС. Сообщалось, что он страдал психическим расстройством, и на стрельбу его мог спровоцировать бытовой конфликт. Вечером 10 июня он заперся в своем доме в Кратово и открыл стрельбу по прохожим из окна. Когда дом начали штурмовать, он оказал сопротивление, в частности, бросив несколько гранат. После этого Зенкову удалось сбежать из оцепленного дома и скрыться в лесополосе.

Спецоперация по задержанию стрелявшего продлилась несколько часов и завершилась в ночь на 11 июня. К месту операции были стянуты два бронетранспортера, три бронированных автомобиля «Тигр» и транспорт спецназа. Как отмечал глава МВД Владимир Колокольцев, спецоперацию осложнили темнота и плотная застройка.

В Следственном комитете возбудили три уголовных дела – по статьям 105 УК РФ (убийство), 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).