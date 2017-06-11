На официальном сайте прокуратуры Ярославской области 11 июня был опубликован фильм «Он вам не Димон», посвященный расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщили «Ярновости» и обратил внимание сам Навальный.
В подводке к ролику прокуратура предупреждала граждан «не поддаваться на провокации и не ходить на несанкционированные мероприятия»: «Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона».
https://twitter.com/navalny/status/873807831350358016
Сейчас сайт ведомства недоступен. Однако копия главной страницы сохранилась, например, в кэше Google.
В областной прокуратуре сообщили «Интерфаксу», что сайт ведомства подвергся хакерской атаке. «По поручению прокурора Ярославской области начата проверка с привлечением специальных служб по факту неправомерного доступа к сайту областной прокуратуры», – пояснили в пресс-службе.
Заметка дополняется.
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