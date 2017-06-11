Депутат Госдумы Наталья Поклонская показала корреспонденту телеканала «Дождь» родительский дом в Крыму и свою служебную квартиру в Москве. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Иконы, псалтирь, портреты членов царской семьи – обстановка такая же, как в родительском доме. На плите наваристый украинский борщ», – говорится в репортаже.

Отмечается, что Поклонская отказалась показывать служебную квартиру, задекларированную в Симферополе. Ранее депутат объясняла, что получила это жилье, занимая пост прокурора Крыма, и может пользоваться им, пока комиссия при Генпрокуратуре не определит, может ли она приватизировать квартиру или должна ее покинуть.

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Недвижимостью депутата ранее заинтересовалась организация Transparency International. Ее российское отделение 7 июня опубликовало расследование, в котором говорилось, что у Поклонской есть незадекларированная квартира в Донецке площадью 30 квадратных метров. Сама депутат отвергла информацию Transparency, а позднее опубликовала документы, которые свидетельствуют,что это жилье ей не принадлежит.

Поклонская также направила запросы в Генпрокуратуру, ФСБ и СК, попросив проверить российское отделение Transparency. российское отделение Transparency. По мнению депутата, в материале организации содержится провокационная информация и клевета.

В Transparency анонсировали расследование о Поклонской в конце мая. «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору», – написал замдиректора российского отделения организации Илья Шуманов. Сама Поклонская сказала, что «в России расследования проводят правоохранители. А лес пилят потом на Колыме фигуранты дел».