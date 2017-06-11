Басманный суд Москвы арестовал управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова до 9 августа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Адвокат Горькова Антон Голышев просил освободить его под залог в 50 млн рублей или отправить под домашний арест. Защита назвала решение об аресте Горькова необоснованным и пообещала его обжаловать.

Ранее Горькову предъявили обвинение по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). Максимальное наказание за данное преступление – десять лет лишения свободы.

По версии следователей, действия Горькова нанесли «Роснано» ущерб более чем на 700 млн рублей. В 2011–2013 годах он неправомерно размещал деньги госкомпании в «Смоленском банке». В декабре 2014 года банк лишили лицензии, но перед этим из него вывели активы на 400 млн рублей в пользу родного брата Горькова Евгения.

На заседании 11 июня следователь отметил, что «вина Горькова подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе результатами оперативно-розыскной деятельности». Сам топ-менеджер «Роснано» отказался признавать вину. РИА Новости передает, что Евгения Горькова объявили в оперативный розыск.

Горькова задержали 10 июня «после приобретения им билета для вылета за рубеж». На судебном заседании он пояснил, что собирался в плановую командировку в Китай и намеревался вернуться 15 июня. Адвокат Горькова также подчеркнул, что действия его подзащитного не повлеклм многомиллионный ущерб для «Роснано», так как «Смоленский банк» до отзыва лицензии передал госкомпании крупные активы, и все они по-прежнему в ее распоряжении.