Басманный суд Москвы отправил под арест Алексея Политикова, сторонника националиста Вячеслава Мальцева. Об этом в твиттере сообщил главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Как говорится в онлайне «Медиазоны», Политиков будет содержаться в СИЗО до 11 августа.

https://twitter.com/sssmirnov/status/873900164594978816

Сторона защиты просила назначить Политикову любую меру пресечения без заключения под стражу – подписку о невыезде или домашний арест. Сам он объяснял судье, что единственный кормилец в семье и, если бы хотел скрыться, уже сделал бы это.

Ранее Политикова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти на митинге 26 марта, рассказал адвокат «Открытой России» Серегей Бадамшин. По версии следователей, Политиков пытался повалить и ударил сотрудника ГУВД Москвы А.С. Швецова, отчего тот «испытал физическую боль». Свою вину Политиков не признал.

Политикова задержали в подмосковном доме Мальцева вечером 10 июня. Задержан был также сам Мальцев и еще семеро его сторонников. Позднее всех, кроме Политикова, отпустили.

Следственный комитет после антикоррупционного митинга «Он нам не Димон», прошедшего 26 марта, завел уголовное дело о хулиганстве, посягательстве на жизнь полицейского и применении насилия по отношению к представителю власти. По нему проходят шесть человек: Юрий Кулий, Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Андрей Косых, Дмитрий Крепкин и Дмитрий Борисов. Кулий и Шпаков уже получили реальные сроки по делу.

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Поводом для митингов и шествий 26 марта стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 12 июня во многих российских городах должна пройти аналогичная акция.