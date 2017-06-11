Игорь Зенков, 10 июня устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово, более 20 лет работал в МЧС на должности слесаря-ремонтника. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета РФ.

В СК указали, что Зенков не раз бывал в командировках в «горячих» точках, но участия в боевых действиях никогда не принимал. Часть оружия, которое он использовал, Зенков привез из Чечни, часть – сделал самостоятельно.

«Все оно было старых образцов. <…> Никаких разрешений на хранение оружия у Зенкова не было. <…> Следствие полагает, что у него были большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет “маузер”», – говорится в сообщении СК.

Следователи также установили, как развивались события 10 июня. Днем Зенков выстрелил в соседа, потом поджег свой сарай и открыл стрельбу по мужчине и женщине, которые пытались помочь потушить пожар. Затем он застрелил еще двоих соседей.

В СК допускают, что в пожаре могла погибнуть мать Зенкова, с которой он жил – женщина болела и не могла передвигаться. Установить это можно будет после полной ликвидации пожара.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что Зенков последние семь лет конфликтовал с несколькими соседями, при этом разногласия возникли из-за сильного психического расстройства у Зенкова. По словам собеседника ТАСС, следователи нашли у Зенкова предсмертную записку, где он жаловался отцу на «непростые отношения с соседями».

Жертвами стрельбы Зенкова стали четыре человека (одна из раненых женщин вечером умерла в больнице), пострадали еще восемь человек. Кроме того, Зенков ранил четверых сотрудников Нацгвардии, участвовавших в операции по его задержанию.

Совместная спецоперация МВД и Нацгвардии длилась семь часов, так как Зенков сбежал из оцепленного дома и скрылся в лесополосе. К месту происшествия подогнали два бронетранспортера, три бронированных автомобиля «Тигр» и транспорт спецназа. В итоге Зенков был убит.

В Следственном комитете возбудили три уголовных дела – по статьям 105 УК РФ (убийство), 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Сотрудников МВД и Нацгвардии, обезвредивших Зенкова, приставят к наградам.