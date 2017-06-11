Президент США Дональд Трамп решил отложить государственный визит в Великобританию на неопределенный срок. Как пишет The Guardian, об этом Трамп заявил в телефонном разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Официально в Белом доме эту информацию не прокомментировали. На Даунинг-стрит, как передает Reuters, сообщили, что пока никаких изменений в планах президента США не произошло.

Трамп отметил, что не желает приезжать, если это вызывает протест британцев. Издание со ссылкой на неназванного советника Мэй уточняет, что ее разговор с Трампом состоялся «в последние несколько недель», и решение американского лидера Мэй очень удивило.

Предполагалось, что визит Трампа в Великобританию состоится осенью 2017 года (британские СМИ называли октябрь). Еще 7 июня пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтверждал, что президент США намерен совершить эту поездку, несмотря на призывы мэра Лондона Садика Хана отменить визит Трампа. До этого Трамп раскритиковал действия Хана во время недавних терактов в Лондоне.