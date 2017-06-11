Фильм «Он вам не Димон», посвященный расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, был выложен на сайте комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга. Внимание на это обратила «Открытая Россия».

На момент написания заметки соответствующая страница на правительственном сайте была удалена. Однако заметка сохранилась в кэше Google.

Кроме ролика ФБК, на странице был опубликован плакат с надписью: «Зовут поучаствовать в протестной акции? Думай головой – не ведись на провокации». За плакатом шел текст: «ПОМНИТЕ! Эти люди воруют наши деньги, сажают в тюрьмы случайных и невиновных людей, используя правоохранительные органы в качестве цепных псов, а их преступления сходят им с рук. Эти люди полностью дискредитировали такие понятия как “Демократия”, “Право” и “Свобода слова”».

Ранее 11 июня фильм ФБК появился на сайте прокуратуры Ярославской области. В сопроводительном тексте россиян просили «не поддаваться на провокации и не ходить на несанкционированные мероприятия», а также подчеркивали: «Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона».

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Заметка дополняется.