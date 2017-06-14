Москва уже привыкла к резкой смене погоды. Прошлая зима началась на месяц раньше: средние температуры в ноябре совпадали с декабрьскими. Весна радовала аномально теплым мартом и 25 градусами тепла в начале мая, но они сменились снегом, гололедицей и штормом, унесшим жизни 16 человек. Июнь тоже начался со снега, а продолжается дождями и температурами ниже нормы. С чем связаны такие явления погоды, если климатологи по всему миру говорят о потеплении? Мы узнали у ученых, какие климатические изменения ждут Россию в ближайшие годы.
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