В Забайкалье 10 человек погибли в результате опрокидывания пассажирского автобуса. Еще 41 пострадал. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Источник в службе транспортного надзора региона рассказал агентству, что причиной аварии могло стать то, что водитель заснул за рулем.

«Проверяется информация о соблюдении водителем режима труда и отдыха, поскольку выжившие пассажиры сообщали об уставшем виде водителя, предполагается, что он мог утратить контроль над дорогой, уснув за рулем», – отметил источник.

Уточняется, что авария произошла после того, как автобус съехал в кювет, после чего перевернулся. Все случилось в Петровск-Забайкальском районе, в 7 км западнее поселка Хохотуй, на 702-м километре трассы «Байкал».

Всего в автобусе находился 51 человек. По информации Life, пассажирами автобуса были паломники, которые отправлялись к святым местам в Читу.

По факту аварии проводится доследственная проверка.