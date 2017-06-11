Политик Алексей Навальный заявил о переносе антикоррупционного митинга оппозиции 12 июня на Тверскую. Об этом он написал в своем блоге.

«Мы отменяем митинг на Сахарова и переносим наше очень мирное мероприятие на Тверскую. Эта улица идеально подходит для нашей цели. Там даже движение от Пушкинской вниз перекрыто для народных гуляний. А у нас ровно они и есть. Мирная акция под российскими флагами в день России», – отметил политик.

Ранее столичная мэрия согласовала митинг Навального на проспекте Академика Сахарова. Он должен был начаться в 14:00. При этом власти потребовали провести его без звуковой аппаратуры и экранов, потому что те «могут повлиять на поведение людей».

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Сообщалось, что к акциям 12 июня в Москве установят камеры с функцией распознавания лица. Также в столице будут установлены арочные металлодетекторы, в частности, на проспекте Академика Сахарова установят 35 детекторов.

Заметка дополняется.