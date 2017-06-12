Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников назвал перенос антикоррупционного митинга оппозиции 12 июня на Тверскую улицу несанкционированным. Об этом пишет «Газета.ру», ссылаясь на интервью РИА Новости.

«Они получили прокурорское предупреждение, все их выходы в неположенном месте будут несанкционированными… Это очередные провокации», – отметил глава ведомства.

Черников призвал москвичей не реагировать на провокации.

В пресс-службе полиции заявили, что они «будут жестко реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты граждан».

Ранее политик Алексей Навальный в последний день заявил о переносе согласованного митинга с проспекта Сахарова на Тверскую улицу.

По словам политика, перенос митинга связан с тем, что организаторы так и не смогли договориться с подрядчиками об установке сцены на Сахарова. Власти ранее потребовали провести митинг без звуковой аппаратуры и экранов, потому что те «могут повлиять на поведение людей».

К акциям 12 июня в Москве установят камеры с функцией распознавания лица. Также в столице будут установлены арочные металлодетекторы, в частности, на проспекте Академика Сахарова установят 35 детекторов.