Партия «Вперед!» президента Франции Эмманюэля Макрона лидирует по итогам первого тура парламентских выборов. Об этом свидетельствуют итоговые данные МВД Франции.

Всего партия «Вперед!» получила 32,32% голосов. За ней следует правая партия «Республиканцы» – 21,56%. На третьем месте – альянс «Непокоренной Франции» с коммунистами (13,74%).

Отмечается, что на выборах была рекордно низкая явка: 50,2%. Многие политики призвали жителей не игнорировать второй тур выборов, который пройдет 18 июня.

Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции 7 мая, за него проголосовали 66% избирателей.