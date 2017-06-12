Полиция заявила о задержании седьмого подозреваемого по делу о теракте на Лондонском мосту. Об этом сообщается в пресс-службе Скотленд-Ярда.

Задержанным оказался 19-летний молодой человек. Его взяли в Баркинге, пригороде Лондона.

В это же время задержанными по делу проходят еще шесть человек, которые на данный момент остаются под стражей.

Теракт на Лондонском мосту произошел в ночь на 4 июня. Фургон въехал в пешеходов на мосту, после несколько человек вышли из машины и напали на прохожих с ножами. Трое подозреваемых были убиты полицейскими. Ответственность за нападение взяло «Исламское государство».

Жертвами терактов стали семь человек, еще 48 ранены. По подозрению в причастности к нападению задержали 12 человек, позднее Reuters сообщило, что всех их отпустили.