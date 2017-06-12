Бывший прокурор Манхэттена Прит Бхарара рассказал, что президент США Дональд Трамп несколько раз лично звонил ему. После отказов принимать звонки – прокурор был уволен. Об этом он рассказал в эфире ABC News.

Бхарар отметил, что теми звонками Трамп пытался установить какие-то отношения. Об этом он сообщил генеральному прокурору.

После того, как Трамп вступил в должность президента, Бхарар отказался принять один из его звонков. Это был уже третий звонок, поступивший через два дня после инаугурации.

«Раздался звонок. Я получил сообщение. Мы обсудили этот случай и решили, что было бы нецелесообразно перезванивать. А спустя 22 часа меня попросили уйти в отставку с 45 другими прокурорами», – отметил экс-прокурор Манхэттена.

Бхарара заявил, что для него было важно держать дистанцию ​​от президента. Будучи на посту прокурора, он курировал вопросы бизнеса, в том числе, компанию президента «Trump Organization». Экс-прокурор отметил, что Трамп об этом знал.

В марте Минюст потребовал отставки 46 федеральных прокуроров, которые были назначены на свои должности еще при администрации экс-президента США Барака Обамы.

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В этот список попал и Бхарара, несмотря на то, что в ноябре 2016 года он лично встречался с Дональдом Трампом. Как подчеркнул CNN, по итогам переговоров Трамп и Бхарара пожали друг другу руки, а после вышли к камерам, где президент заявил, что попросил прокурора остаться в должности.