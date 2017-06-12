На значительную часть материалов по делу «Шалтая-Болтая» наложен гриф «секретно». Об этом узнал «Росбалт» от знакомого с ситуацией источника.

Из-за этого слушания по делу пройдут в закрытом режиме, на них не будут допущены журналисты.

Секретность связана с тем, что по делу проходит переписка по электронной почте чиновников, украденная участниками «Шалтая-Болтая». В переписке, помимо документов с грифом «секретно», находятся документы, представляющие гостайну.

Журналиста Владимира Аникеева, предполагаемого основателя «Шалтая-Болтая», арестовали в ноябре 2015 года. Также под стражей находятся члены организации Александр Филинов и Константин Тепляков. Им предъявлены обвинения в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 272 УК РФ).

«Шалтай-Болтай» публиковал переписку высокопоставленных российских чиновников, в том числе из Администрации президента. В 2014 году блог был внесен в реестр запрещенных сайтов.

Дело хакеров связывали с делом о госизмене в ФСБ, по которому арестованы сотрудники Центра информационной безопасности (ЦИБ) спецслужбы Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев. Адвокаты участников «Шалтая-Болтая» отвергают связь этих дел, также сотрудничество с ФСБ отрицает сам Аникеев.