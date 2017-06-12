В центре Владивостока на антикоррупционном митинге оппозиции задержали двух активистов, пишет «Медиазона».

Одним из задержанных стал координатор местного штаба Навального, депутат гордумы Юрий Кучин.

Также задержали активиста Максима Шинкаренко, который стоял со свернутым ватманом. На плакате было написано: «Димон, выйди вон».

Митинг в центре Владивостока является несогласованным. Власти Владивостока предоставили митингующим место в сквере Ветеранов на окраине города

Заметка дополняется.