В Москве полиция начала задерживать участников несогласованной акции против коррупции, которая пройдет на Тверской улице. Об этом сообщает «Лентач» в твиттере.

https://twitter.com/oldLentach/status/874210595259785216

Сама акция еще не началась. По данным РБК, задержаны два человека, которые держали плакаты. На одном из них было написано: «Россия против коррупции», другой активисты развернуть не успели.

Кроме того, на проспекте Сахарова задержали трех человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Их задержали во время раздачи листовок у металлических рамок на подходе к месту митинга. Как сообщил друг одного из задержанных, Михаила Комракова, активиста по лицу ударил майор полиции.

https://twitter.com/nedimon_msk/status/874211589548847104

Еще двоих человек задержали на Пушкинской площади.

Журналист Денис Стяжкин сообщил, что задерживают людей с пресс-картами. «Нас в автозаке 9 человек», – написал он в инстаграме.

Вечером 11 июня политик Алексей Навальный заявил об отмене согласованного митинга на проспекте Сахарова и переносе акции на Тверскую. Он решил провести «народные гуляния» после того, как абсолютно все подрядчики отказались устанавливать сцену на Сахарова из-за полученных угроз.

Московская мэрия назвала перенос митинга незаконным и пообещала «жестко реагировать на правонарушения», однако затем чиновники заявили, что если люди придут без плакатов и не будут выкрикивать лозунги, полиция не будет их задерживать. Ранее столичные власти потребовали провести акцию на Сахарова без звуковой аппаратуры и экранов. Также сообщалось, что к акциям 12 июня установят камеры с функцией распознавания лица.

12 июня акции против коррупции запланированы более чем в 210 городах России. Уже сообщалось о задержаниях во Владивостоке, Благовещенске и Казани. Так, во Владивостоке одного активиста облили зеленкой; в Благовещенске на участников акции напали казаки.

Предыдущий антикоррупционный митинг прошел 26 марта почти в ста городах России. Поводом для митингов и шествий стало расследование ФБК о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Акции закончились массовыми задержаниями, СК завел уголовное дело, фигурантами которого стали семь человек.; двое уже получили реальные сроки.