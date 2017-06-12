В антикорупционном митинге оппозиционера Алексея Навального в Москве приняли участие не более пяти тысяч человек. Об этом заявил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников, его слова приводит «Интерфакс».

Черников отметил, что акция оппозиции в формате народных гуляний «пресечена».

«По сравнению с тем количеством – порядка 2,5 миллиона человек, которые приняли участие в праздновании Дня России – это ничтожный процент», – сказал он.

Ранее сообщалось, что на митинге против коррупции в Москве задержали более 750 человек, в Санкт-Петербурге – около 900. На проспекте Сахарова, по данным МВД, всего было около 1800 активистов.

Как отмечалось, в одном из московских ОВД полицейский избил задержанного за попытку воспользоваться телефоном.

Акции в Москве и в Санкт-Петербурге не согласовали с властями. В Москве Навальный в последний день отменил согласованный митинг на проспекте Сахарова и заявил, что вместо него на Тверской улице пройдут «народные гуляния». Он объяснил перенос тем, что все подрядчики отказались устанавливать сцену на Сахарова из-за полученных угроз.

В мэрии назвали акцию на Тверской незаконной и пообещали «жестко реагировать на правонарушения»; затем чиновники заявили, что полиция не будет задерживать митингующих, если они придут без плакатов и не будут выкрикивать лозунги.

Ранее власти запретили Навальному использовать звуковую аппаратуру и экраны во время согласованного митинга. Также сообщалось, что к акциям 12 июня установят камеры с функцией распознавания лица.

Митинги против коррупции были запланированы более чем в 210 городах России. Первые задержания начались во Владивостоке, Благовещенске и Казани. Всего в регионах задержали около 170 человек.

Предыдущий митинг против коррупции прошел 26 марта почти в ста российских городах. В большинстве случаев акции закончились массовыми задержаниями. Поводом для протестов стало расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайных активах» премьер-министра России Дмитрия Медведева.

После митинга 26 марта СК завел уголовное дело о хулиганстве, посягательстве на жизнь полицейского и применении насилия по отношению к представителю власти. Его фигурантами стали семь человек, двое из них уже получили реальные сроки лишения свободы.