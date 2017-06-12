Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с переносом митинга оппозиционера Алексея Навального на Тверскую улицу – это вопрос мэрии. Об этом он сообщил «Дождю».

Песков также добавил, что «важно избегать каких-либо провокаций и незаконных действий».

Ранее решение Навального перенести митинг с проспекта Сахарова на Тверскую улицу прокомментировали в столичной мэрии. Чиновники назвали акцию незаконной и пообещали «жестко реагировать на правонарушения». В полиции заявили, что «любые провокационные действия со стороны протестующих будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».

12 июня акции против коррупции запланированы более чем в 210 городах России. Уже сообщалось о задержаниях во Владивостоке, Благовещенске и Казани. Так, во Владивостоке задержали 20 человек, одного активиста облили зеленкой, организатора акции оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме того, на участников акции напали казаки. В Благовещенске задержаны девять человек, в Казани четверо.

В Москве согласованный митинг должен был пройти на проспекте Сахарова, однако в последний день Навальный сообщил о переносе акции на Тверскую. Он пояснил, что все подрядчики отказались устанавливать сцену на Сахарова из-за полученных угроз и призвал провести «народные гуляния».

Предыдущий антикоррупционный митинг прошел 26 марта почти в ста городах России. Поводом для акции стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По делу о митинге завели уголовное дело, его фигурантами стали семь человек.; двое уже получили реальные сроки.