Полиция не будет препятствовать «народным гуляниям» сторонников Алексея Навального на Тверской улице, если они придут без плакатов и не будут выкрикивать лозунги. Об этом заявил начальник департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников «Эху Москвы».
«Если граждане спокойно гуляют и проявляют чувство солидарности с большинством людей, которые придут отмечать День России, все будет спокойно и хорошо. Если они будут проявлять “особые” чувства, полиция может их заметить», – сказал он.
При этом он добавил, что «если человек придет с плакатом политического содержания или будет выкрикивать лозунги, он 100% потенциальный “клиент” полицейских».
Ранее ситуацию с переносом митинга Навального с проспекта Сахарова на Тверскую прокомментировали в Кремле.
Заметка дополняется.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru