Полиция не будет препятствовать «народным гуляниям» сторонников Алексея Навального на Тверской улице, если они придут без плакатов и не будут выкрикивать лозунги. Об этом заявил начальник департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников «Эху Москвы».

«Если граждане спокойно гуляют и проявляют чувство солидарности с большинством людей, которые придут отмечать День России, все будет спокойно и хорошо. Если они будут проявлять “особые” чувства, полиция может их заметить», – сказал он.

При этом он добавил, что «если человек придет с плакатом политического содержания или будет выкрикивать лозунги, он 100% потенциальный “клиент” полицейских».

Ранее ситуацию с переносом митинга Навального с проспекта Сахарова на Тверскую прокомментировали в Кремле.

Заметка дополняется.