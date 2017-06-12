На антикоррупционных митингах в регионах задержали уже 44 человека. Об этом сообщает «Медиазона».

Так, в Норильске задержали десять активистов, во Владивостоке – 20 человек, в Благовещенске – девять, в Казани задержаны четверо участников акции, включая организатора. В Новосибирске полиция задержала участника согласованного митинга с квадрокоптером.

Как сообщает «ОВД-инфо», задержанному во Владивостоке Владимиру Занину угрожают делом о нападении на полицейских.

В Санкт-Петербурге муниципального депутата Даниила Кена задержали по дороге на митинг сотрудники Центра «Э».

Организатора митинга против коррупции в Махачкале Марата Исмаилова утром забрали в отдел полиции, где с него взяли расписку о «несовершении противоправных действий». Об этом сообщает «Кавказский узел».

12 июня акции против коррупции запланированы более чем в 210 городах России. В Москве митинг пройдет на Тверской улице, вместо согласованного со столичной мэрией проспекта Сахарова. Оппозиционер Алексей Навальный в последний день сообщил о переносе митинга, так как все подрядчики отказались устанавливать сцену на Сахарова из-за полученных угроз. Он отметил, что на Тверской пройдут «народные гуляния».

В столичной мэрии сначала сказали, что перенос акции – это провокация, но затем заявили, что если оппозиционеры будут «спокойно гулять», то «все будет спокойно и хорошо».

В Кремле назвали решение Навального перенести митинг вопросом мэрии и призвали «избегать каких-либо провокаций и незаконных действий».