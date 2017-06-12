Ваш браузер устарел, поэтому вам придется обновлять страницу репортажа вручную. Здесь можно выбрать современный браузер или обновить старый.

Сервер ответил ошибкой несколько раз подряд, попробуйте перезагрузить страницу

13:44

На данный момент акции уже завершились на Дальнем Востоке и в Казани, где власти обязали людей выйти на улицы в семь утра. В Новосибирске на митинг собрались четыре тысячи человек. Сейчас акции проходят в нескольких крупных городах, включая, например, Екатеринбург и Омск. Задержали уже несколько десятков человек.

13:38

Всем привет! По всей стране сегодня проходят антикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. Повод все тот же – отсутствие внятного ответа на фильм Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» премьера Дмитрия Медведева.

Навального, кстати, уже задержали в подъезде собственного дома.

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/874211794600046592