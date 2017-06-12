На данный момент акции уже завершились на Дальнем Востоке и в Казани, где власти обязали людей выйти на улицы в семь утра. В Новосибирске на митинг собрались четыре тысячи человек. Сейчас акции проходят в нескольких крупных городах, включая, например, Екатеринбург и Омск. Задержали уже несколько десятков человек.