13:38
Всем привет! По всей стране сегодня проходят антикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. Повод все тот же – отсутствие внятного ответа на фильм Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» премьера Дмитрия Медведева.
Навального, кстати, уже задержали в подъезде собственного дома.
13:44
На данный момент акции уже завершились на Дальнем Востоке и в Казани, где власти обязали людей выйти на улицы в семь утра. В Новосибирске на митинг собрались четыре тысячи человек. Сейчас акции проходят в нескольких крупных городах, включая, например, Екатеринбург и Омск. Задержали уже несколько десятков человек.
13:48
В Москве официальное начало акции – в 14:00. Параллельно с гуляниями (их официально разрешила мэрия, но без плакатов и лозунгов) на Тверской все перекрыто и проходит фестиваль «Времена и эпохи». Среди экспонатов – противотанковые ежи, баррикады и люди в форме НКВД.
13:49
В Москве, как и в прошлый раз, задержания начались заранее
13:52
«Медуза» передает, что на выходе из метро «Комсомольская» у людей переписывают номера СНИЛС (почему именно СНИЛС – неясно)
13:56
Митинги в том числе проходят и за рубежом. В эфире Навальный LIVE показывали троих человек с плакатами из Парижа. А вот Торонто
13:57
А в Екатеринбурге на акции выступил мэр Евгений Ройзман
https://twitter.com/hebrewtwi/status/874208091604226048?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhebrewtwi%2Fstatus%2F874208091604226048
13:58
«ОВД-Инфо»: в Москве на Сахарова задержали троих человек
14:04
В Москве началась классика: задержания журналистов с пресс-картами
14:06
Guardian в этот раз тоже присутствует и вообще в теме
14:10
Тверская #прямосейчас
14:13
В Москве рамки и куча полицейских и на Сахарова, и на Тверской. Идут задержания, на Тверской задержали более десятка человек
14:15
В Санкт-Петербурге начались задержания
14:19
В Питере раздают вот такие листовки. Просят уйти, чтобы «никто не пострадал“
14:22
А полиция тем временем объяснила задержание Навального: “призывал переместиться с проспекта Сахарова на Тверскую улицу”. Ожидаемо
14:25
В Санкт-Петербурге задержаны 50 человек, пишет “Бумага”. ОМОН окружил еще примерно столько же людей. Акция там несанкционированная
14:27
“Интерфакс”: на Навального составят административный протокол по части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение правил организации митингов) и по статье 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).Его везут в отделение
14:29
14:34
В Москве возле рамок у Пушкинской люди скандируют “Россия без Путина”. Среди людей на Тверской и на Пушкинской площади начал бегать ОМОН
14:42
14:56
Что известно на данный момент: Акции уже закончились на Дальнем Востоке и в Казани. Во Владивостоке митинг был несанкционированным, там задержали более двух десятков человек. Парню, который вел трансляцию митинга, плеснули зеленкой в лицо. Всего в дальневосточных регионах задержали около 50 человек. Сейчас митинги проходят во многих крупных городах. В Екатеринбурге на акции выступил мэр Евгений Ройзман.
В Санкт-Петербурге акция несанкционированная, там раздают листовки с просьбами уйти с митинга, ОМОН задержал более 150 человек.
В столице протестуют одновременно и на Сахарова, и на Тверской. На Тверской основная движуха, она перекрыта от Пушкинской площади, людей впускали через рамки, сейчас ОМОН их закрыл. Как сообщили в эфире Навальный Live, в автозаки в Москве прошли более сотни человек. Все это действо происходит параллельно с исторической выставкой, где гуляют родители с маленькми детьми.
Навального задержали еще в собственном подъезде, на него составят административный протокол за повторное нарушение правил проведения митингов. И #прямосейчас – полиция задержала на Сахарова директора ФБК Рубанова, его везут в ОВД.
14:59
В Москве задержали 120 человек, в Питере – 137. В эфире Навальный Live говорят, что в регионах все более-менее спокойно
15:01
В Москве задержали Евгения Фельдмана
15:02
И еще классика
15:03
Ройзман рассказывает, что в Екатеринбурге митинговали несколько тысяч человек. Похвалил людей за адекватное поведение и трезвость (не очень поняли, что под этим имеется в виду)
15:05
Корреспондент Republic с места событий на Тверской передает, что начался замес – ОМОН работает прямо по толпе. Одно из кафе на улице закрылось, внутри него находятся люди
15:07
Милота в Москве
https://twitter.com/Inga_Kudracheva/status/874223635954888705
15:08
ОМОН продолжает врываться в толпу в Москве
15:10
Фельдман пишет, что его отпустили. А тем временем
15:11
Полицейские арестовывают “огромную утку” (надувную) в Нижнем Новгороде. В Навальном Live шутят, что ей будет тяжело отставить свои права в ЕСПЧ. Фото пока нет, к сожалению
15:13
Корреспондент передает, что Тверскую поделили на несколько частей, из разных “секторов” слышны крики
15:16
Пишут, что на Пушкинской распылили газ
15:18
Ой-ой, простите, утка была в Питере. Вот она
15:18
В Москве ОМОН надел противогаз
15:20
В Нижнем Новгороде со сцены призывают уйти в отставку губернатора. И громко ( очень громко) читают стихи. Похожие призывы сегодня были во многих регионах
15:22
Прекрасное фото группы галантных джентельменов и прекрасной дамы, которую провожают в автозак
15:25
В Москве продолжают делить людей на “секторы”. Видимо, таким образом людей рассеивают. Кстати, в офисе ФБК отключили электричество, они вещают откуда-то из секретного места. ФБК говорят, что в Москве вышли несколько тысяч человек, точных цифр нет
15:27
Пресс-служба полиции: в праздновании Дня России в Москве принимают участие около 270 тысяч человек. Уточняют, что обеспечивают безопасность граждан. Главное только, чтобы граждане были без российских флагов, верно?
15:28
Между делом выставка на Тверской идет своим ходом
15:30
Пушкинскую зачистили, люди передвинулись в сторону Манежной
15:31
Корреспондент говорит, что на Камергере все спокойно: гуляют люди с детьми, митинга будто нет
15:32
Около получаса назад задержали Яшина
15:35
15:36
“Фонтанка”: задержанный накануне в Петербурге за раздачу листовок с приглашением на несанкционированный митинг 29-летний мужчина оказался экс-сотрудником прокуратуры.
Забавнее то, что в том же ведомстве работает его отец, который курирует борьбу с коррупцией
15:37
Задержали Баронову. 10 полицейских. Где-то мы это уже видели…
https://twitter.com/Inga_Kudracheva/status/874243094060859393
15:39
Сюрреализм дикий: на выставке на Тверской дерутся древнерусские богатыри и танцуют девушки, а в паре метров полиция задерживает людей
15:44
“Лайф” прислал уведомление, что с завтрашнего дня в Москве похолодает. Большое спасибо за актуальную информацию!
15:47
Корреспондент передает, что люди на празднике (которые не на митинге) ругаются на сторонников Навального, которые “проплаченные”. Многие из “просто пришел погулять, а не на ваш митинг” уезжают с Тверской. А тем временем свежие фото из Москвы и Питера
15:49
Навальному могут дать 30 суток
15:49
И еще классики вам
15:51
На Пушкинской продолжаются задержания. “ОМОН вернулся, всех вяжут” – корр “Медузы”
16:01
По последним данным, в Москве задержаны более сотни человек, в Питере – около 300 человек. В Санкт-Петербурге акция несогласованная. В Москве митинг проходит одновременно и на Сахарова, и на Тверской.
Всего по городам задержали несколько сотен человек. Более точных данных пока нет. Также неизвестно точное количество человек на акциях. Людей продолжают уводить в автозаки.
Навального задержали в подъезде его дома еще утром, также задержаны директор ФБК Роман Рубанов, Илья Яшин и Мария Баронова. Баронову в автозак несли десять ОМОНовцев.
На Тверской людей поделили на “секторы”, #прямосейчас барьеры появились в районе 15 дома. В районе Пушкинской распыляли слезоточивый газ, ОМОН надевал противогазы (соответственно).
В нескольких метрах от этого всего в Москве продолжается историческая выставка, там гуляют женщины с колясками и маленькми детьми.
16:17
На Тверской появился ну очень необычный плакат
16:19
И еще один кадр дня. У этих мужчин сегодня, наверное, самое необычное выступление в жизни
16:21
Источник РИА: В Москве пострадал сотрудник Росгвардии. Участник акции прыснул ему в лицо из перцового баллончика
16:23
В ход пошли дубинки. Это Москва
16:24
Правильное питание – залог здоровья и счастливого будущего нации
16:27
На Тверской полицейские, люди и богатыри начали смешиваться в одну кучу. #Прямосейчас полицейские толпой пошли на людей, чтобы оттеснить их. Некоторых (особенно с российскими флагами) хватают и ведут в автозаки. Все это происходит под крики “Позор”.
16:30
Полицейские цепочкой побежали от Тверской, 17 в сторону Пушкинской площади, попавшихся под ноги задерживают
16:32
Ну а президент Путин, как думаете, чем занят? Правильно, он сегодня провел для школьников экскурсию по Кремлю и даже показал им СВОЙ КАБИНЕТ (!!!)
16:35
Виновник торжества от старшего товарища не отстает
16:37
“Медиазона”: полицейский дубинкой разбил губу 12-летнему ребенку на Тверской. Без комментариев
16:39
“Дождь”: в Москве задержаны 400 человек
16:57
По последним данным, в Москве задержали более 400 человек. В Санкт-Петербурге – более 300. В Питере сейчас люди массово уходят с Марсова поля в сторону Дворцовой площади, митингующих с плакатми и политической символикой туда не пускают. “Бумага” сообщает, что на Дворцовой осталось мало народу.
В Москве несколько минут назад была давка у выставки: в кучу смешались митингующие, люди в национальных костюмах и полицейские. Сейчас ОМОН вытесняет людей с Тверской и по громкоговорителю просит их идти к метро.
“Медиазона” пишет, что параллельно силовики выхватывают людей из толпы и “бьют о стенку автоазака”. Одному ребенку дубинкой разбили губу.
До этого бойцу Росгвардии в Москве неизвестный прыснул в лицо из перцового баллончика. Его состояние не уточняется (Если просто из баллончика, то должен быть в порядке).
17:00
В конце концов, сегодня же праздник!
17:03
Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников: “Определенное количество граждан, которые выходили в начале Тверской улицы, к сожалению, испортили настроение”.
Ну в смысле ему и в смысле праздничное.
Черников добавил, что митинг – “провокация людей неадекватных“
ТАК-ТО!
17:04
ОМОН без разбора выхватывает и ведет в автозак случайных людей. К сожалению, это уже тоже стало классикой
17:06
Прервалась трансляция на ютубе Навальный Live. “Кабель с интернетом в резервную студию перекусили. Это, конечно, какая-то дичь. ФСБ бегает с кусачками и перекусывает провода”
17:07
В регионах тоже жарко: в Калининграде задержали 36 человек – “ОВД-Инфо”
17:22
Задержали прыснувшего в лицо бойцу Росгвардии из перцового баллончика
17:24
Люди начинают расходиться в Санкт-Петербурге и в Москве. Ну, как расходиться – против ОМОНа с дубинками не попрешь
17:25
В метро на Пушкинской давка
17:26
И еще одно фото дня. Номер три вроде
17:29
Топ “Яндекса” работает как часы. У него сегодня прекрасный и спокойный праздничный денек
17:30
Хотя признаемся честно, “Яндекс” пытается реабилитироваться
17:31
“ОВД-Инфо”: в Москве задержали 750 человек, в Питере около 900
17:33
Но есть и хорошие новости. в Иваново без задержаний, например
17:35
МЧС объявило предупреждение о грозе в Москве. Да-да, это снова пуш от “Лайф”. Вытягиваете журналистику на новый уровень, большое спасибо
17:35
На Сахарова народу в итоге было мало. Основная тусовка была, конечно, на Тверской
https://twitter.com/Vitaliy_Ivanov/status/874273657815576576
17:37
“Бумага”: люди в Питере расходятся, часть митингующих вышла с Дворцовой на Невский и скандирует “Россия без Путина”. Бесстрашные ребята
17:38
Началось движение (машин) по Тверскому бульвару, сама Тверская пока перекрыта
17:39
В Великом Новгороде полиция задержала 15 активистов штаба Навального, они якобы “организаторы митинга”
17:41
17:43
Дубинки сегодня активно поработали
17:54
По последним данным, в Москве задержали более 750 человек, в Питере – около 900 человек. Акции понемногу заканчиваются, народ разогнали. В столице открыли движение на бульварах у Тверской, людей теснят к метро.
в Санкт-Петербурге часть демонстрантов ушла с Дворцовой площади на Невский и, как передает “Бумага”, тоже начала спускаться в метро.
Кроме того, полиция задержала человека, ранее прыснувшего из баллончика в лицо бойцу Росгвардии. Полицейские сегодня применяли дубинки, слезоточивый газ. В частности, ребенку дубинкой разбили губу.
Ну а глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников назвал акцию на Тверской “стопроцентной провокацией” и пожаловался, что ему испортили “праздничное настроение”.
В других городах столь массовых задержаний не было, но в автозаки попали десятки человек. В Великом Новгороде, например задержаны 15 сторонников Навального.
МЧС предупреждает о грозе в Москве сегодня. Это было уведомление от “Лайфа”, которое нельзя не вставить.
18:03
“Медиазона”: в 12-м отделе полиции в Санкт-Петербурге полицейские составляют протокол об административном нарушении на журналистку издания “Собака.Ru”, несмотря на наличие у нее пресс-карты
18:04
Полицейский избил задержанного в одном из московских ОВД за попытку воспользоваться телефоном
https://twitter.com/OvdInfo/status/874275206642184193?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fzona.media%2Fonline%2F2017%2F06%2F12%2Fmoskva-spb-12–06
18:05
А власти заявили, что им удалось “пресечь” несогласованный митинг на Тверской. Они насчитали 5 тысяч участников
18:10
Официальный пресс-релиз МВД по поводу Навального: ему вменяют все то же: неповиновение полицейским и повторное нарушения в организации митингов. Интересно, как он в собственном подъезде не повиновался-то?
18:19
РБК: Тверскую открыли для транспорта, сотрудники уважаемых правоохранительных органов уходят с Пушкинской площади
18:20
Рубанову вменяют неповиновение полицейским, он задержан до суда
https://twitter.com/EchoMskRu/status/874282503854596097?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2F
18:27
В Щукинском ОВД Москвы задержанный просит вызвать скорую. Ему скорее всего сломали ребро, пока затаскивали в автозак
18:29
Наконец-то видео ЗАДЕРЖАНИЯ РЕЗИНОВОЙ УТОЧКИ в Санкт-Петербурге
https://twitter.com/ogalkina/status/874274619506778112?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fpaperpaper.ru%2F12june-online%2F
18:31
Композиция “Фонарь и Марсово поле“
18:33
Видео задержания людей в Москве, которые пели российский гимн. Грустная классика
18:34
А тем временем полицейские активизировались – выхватывают людей из групп, оставшихся на Тверском Бульваре. На самой Тверской движение пока все же не восстановлено
18:36
В больнице после митинга находится депутат Юлия Галямина. У нее болит голова, похоже сотрясение мозга. По ее словам, ОМОНовец назвал ее “тупорылой козой”. Ее мужа полицейские тоже избили
https://twitter.com/galiamina/status/874285379628785664?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgaliamina%2Fstatus%2F874285379628785664
18:38
Еще немного хороших новостей: людей в Москве отпускают из ОВД
https://twitter.com/polinanem/status/874287975982563328?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Flive%2F2017%2F06%2F12%2Faktsii-protesta-v-den-rossii-hronika
18:38
Важное замечание про торренты
18:40
Еще видео из Санкт-Петербурга
18:41
На Сахарова возобновили движение
18:58
Последнее обобщение на сегодня. Согласно уточненной информации, в Москве задержали около 700 человек, они находятся в 38 отделах. О Санкт-Петербурге сообщения разнятся, там задержаны от 400 до 900 человек. Официальных данных нет.
В столицах акции, по сути, закончились. На проспекте Сахарова и на Тверском бульваре возобновили движение. На самой Тверской движение ограничено из-за продолжающейся выставки.
Данных о количестве участвовавших пока тоже нет, власти насчитали 5 тысяч человек в Москве.
В Москве полиция применяла дубинки и слезоточивый газ. Все это происходило рядом с исторической выставкой, где гуляли женщины и дети. Одному ребенку дубинкой разбили губу.
Один из участников митинга прыснул бойцу Росгвардии в лицо из перцового баллончика. Сообщается, что одного человека из ОВД сейчас везут в Следственный Комитет, его обвиняют в нападении на полицейского. Не уточняется, имеет ли он отношение к напавшему на бойца.
В Санкт-Петербурге акция была несогласованной. В твиттере появлялись фото листовок, призывающих не собираться на митинг.
Из главных задержанных: Навального забрали в отдел еще утром, политика взяли в его же подъезде, ему вменяют повторное нарушение правил проведения митингов и неповиновения полицейским (административка). Сейчас Навального везут в Симоновский суд. Также неповиновения полицейским инкриминируют директору ФБК Рубанову. В отделы увезли Яшина и Баронову.
В других городах также задержали десятки людей, но таких массовых посылок в автозак не было. Среди задержанных – около 40 человек в Калининграде и 15 человек в Великом Новгороде.
В Москве как минимум один задержанный человек попросил вызвать ему скорую помощь из-за сломанного полицейскими ребра. В больнице также находится депутат Юлия Галямина – у нее, скорее всего, сотрясение мозга.
19:12
По данным МВД, в Питере задержали около 500 человек
19:13
В СК везут двоих человек. Их подозревают в нападении на товарищей полицейских с перцовыми баллончиками
https://twitter.com/OvdInfo/status/874296499907198978?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FOvdInfo%2Fstatus%2F874296499907198978
19:20
И вновь классика
19:22
По данным МВД, в Москве задержали 150 человек, а на митинге были 4500 человек. По неофициальным данным, в отделениях около 700 человек. Но многих хотя бы отпускают
19:24
А котел был знатный. Здоровья всем пострадавшим. Путин сегодня, кстати, школьников по Кремлю водил
19:29
Навальный в здании суда выглядит измученным, но все равно передает всем привет. Судить его будут уже вечером.
https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/874300304761769990?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FKira_Yarmysh%2Fstatus%2F874300304761769990
19:29
Ох-ох, отлично!
19:37
Итак, по официальным данным МВД, в Москве задержали 150 человек при “явке” 4500 человек. В Санкт-Петербурге в автозаки ушли 500 человек.
Активисты пока не уточняли количество митингующих в столицах.
“ОВД-Инфо” сообщает, что в Москве в отделения поехали около 700 человек. По Питеру данные разные: от 400 до 900 человек.
Акции закончились, со всеми разбираются в ОВД. Но многих при уже отпускают.
В Следственном Комитете находятся два человека, подозреваемые в нападении с перцовым баллончиком на бойца Росгвардии.
Суд над Навальным состоится сегодня вечером, ему вменяют неповиновение полиции и повторное нарушение правил проведения митингов.
19:39
И напоследок – немного сегодняшних фотографий из Москвы
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