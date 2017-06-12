Трансляция завершена

13:38

Всем привет! По всей стране сегодня проходят антикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. Повод все тот же – отсутствие внятного ответа на фильм Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» премьера Дмитрия Медведева.

Навального, кстати, уже задержали в подъезде собственного дома.

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/874211794600046592

13:44

На данный момент акции уже завершились на Дальнем Востоке и в Казани, где власти обязали людей выйти на улицы в семь утра. В Новосибирске на митинг собрались четыре тысячи человек. Сейчас акции проходят в нескольких крупных городах, включая, например, Екатеринбург и Омск. Задержали уже несколько десятков человек.

13:48

В Москве официальное начало акции – в 14:00. Параллельно с гуляниями (их официально разрешила мэрия, но без плакатов и лозунгов) на Тверской все перекрыто и проходит фестиваль «Времена и эпохи». Среди экспонатов – противотанковые ежи, баррикады и люди в форме НКВД.

https://twitter.com/GraniTweet/status/874213975898148865

13:49

В Москве, как и в прошлый раз, задержания начались заранее

https://twitter.com/oldLentach/status/874210595259785216

13:52

«Медуза» передает, что на выходе из метро «Комсомольская» у людей переписывают номера СНИЛС (почему именно СНИЛС – неясно)

13:56

Митинги в том числе проходят и за рубежом. В эфире Навальный LIVE показывали троих человек с плакатами из Парижа. А вот Торонто

https://twitter.com/artyom69boss/status/874202051869380608

13:57

А в Екатеринбурге на акции выступил мэр Евгений Ройзман

https://twitter.com/hebrewtwi/status/874208091604226048?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhebrewtwi%2Fstatus%2F874208091604226048

13:58

«ОВД-Инфо»: в Москве на Сахарова задержали троих человек

14:04

В Москве началась классика: задержания журналистов с пресс-картами

https://twitter.com/gorianov/status/874220498670030848

14:06

Guardian в этот раз тоже присутствует и вообще в теме

https://twitter.com/guardian/status/874218900866596864

14:10

Тверская #прямосейчас

https://twitter.com/thqstn/status/874220206951944192

14:13

В Москве рамки и куча полицейских и на Сахарова, и на Тверской. Идут задержания, на Тверской задержали более десятка человек

14:15

В Санкт-Петербурге начались задержания

14:19

В Питере раздают вот такие листовки. Просят уйти, чтобы «никто не пострадал“

https://twitter.com/ars_ves/status/874213081525702657

14:22

А полиция тем временем объяснила задержание Навального: “призывал переместиться с проспекта Сахарова на Тверскую улицу”. Ожидаемо

14:25

В Санкт-Петербурге задержаны 50 человек, пишет “Бумага”. ОМОН окружил еще примерно столько же людей. Акция там несанкционированная

14:27

“Интерфакс”: на Навального составят административный протокол по части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение правил организации митингов) и по статье 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).Его везут в отделение

14:29

Еще классика

https://twitter.com/oleg__lego/status/874226745288863745

14:34

В Москве возле рамок у Пушкинской люди скандируют “Россия без Путина”. Среди людей на Тверской и на Пушкинской площади начал бегать ОМОН

14:42

В Петербурге

https://twitter.com/nik_kassian/status/874228006503501824

14:56

Что известно на данный момент: Акции уже закончились на Дальнем Востоке и в Казани. Во Владивостоке митинг был несанкционированным, там задержали более двух десятков человек. Парню, который вел трансляцию митинга, плеснули зеленкой в лицо. Всего в дальневосточных регионах задержали около 50 человек. Сейчас митинги проходят во многих крупных городах. В Екатеринбурге на акции выступил мэр Евгений Ройзман.

В Санкт-Петербурге акция несанкционированная, там раздают листовки с просьбами уйти с митинга, ОМОН задержал более 150 человек.

В столице протестуют одновременно и на Сахарова, и на Тверской. На Тверской основная движуха, она перекрыта от Пушкинской площади, людей впускали через рамки, сейчас ОМОН их закрыл. Как сообщили в эфире Навальный Live, в автозаки в Москве прошли более сотни человек. Все это действо происходит параллельно с исторической выставкой, где гуляют родители с маленькми детьми.

Навального задержали еще в собственном подъезде, на него составят административный протокол за повторное нарушение правил проведения митингов. И #прямосейчас – полиция задержала на Сахарова директора ФБК Рубанова, его везут в ОВД.

https://twitter.com/rrubanov/status/874231398764355584

14:59

В Москве задержали 120 человек, в Питере – 137. В эфире Навальный Live говорят, что в регионах все более-менее спокойно

15:01

В Москве задержали Евгения Фельдмана

https://twitter.com/EchoMskRu/status/874234856955314176

15:02

И еще классика

https://twitter.com/SevaPingPong/status/874234948353503232

15:03

Ройзман рассказывает, что в Екатеринбурге митинговали несколько тысяч человек. Похвалил людей за адекватное поведение и трезвость (не очень поняли, что под этим имеется в виду)

15:05

Корреспондент Republic с места событий на Тверской передает, что начался замес – ОМОН работает прямо по толпе. Одно из кафе на улице закрылось, внутри него находятся люди

15:07

Милота в Москве

https://twitter.com/Inga_Kudracheva/status/874223635954888705

15:08

ОМОН продолжает врываться в толпу в Москве

https://twitter.com/mediazzzona/status/874235935424163840

15:10

Фельдман пишет, что его отпустили. А тем временем

https://twitter.com/GraniTweet/status/874235809095876609

15:11

Полицейские арестовывают “огромную утку” (надувную) в Нижнем Новгороде. В Навальном Live шутят, что ей будет тяжело отставить свои права в ЕСПЧ. Фото пока нет, к сожалению

15:13

Корреспондент передает, что Тверскую поделили на несколько частей, из разных “секторов” слышны крики

15:16

Пишут, что на Пушкинской распылили газ

https://twitter.com/Kirilenko_a/status/874238567450628096

15:18

Ой-ой, простите, утка была в Питере. Вот она

https://twitter.com/FederalPress/status/874238793888477186

15:18

В Москве ОМОН надел противогаз

https://twitter.com/Kirilenko_a/status/874239233422233601

15:20

В Нижнем Новгороде со сцены призывают уйти в отставку губернатора. И громко ( очень громко) читают стихи. Похожие призывы сегодня были во многих регионах

15:22

Прекрасное фото группы галантных джентельменов и прекрасной дамы, которую провожают в автозак

https://twitter.com/max_katz/status/874239403341877248

15:25

В Москве продолжают делить людей на “секторы”. Видимо, таким образом людей рассеивают. Кстати, в офисе ФБК отключили электричество, они вещают откуда-то из секретного места. ФБК говорят, что в Москве вышли несколько тысяч человек, точных цифр нет

15:27

Пресс-служба полиции: в праздновании Дня России в Москве принимают участие около 270 тысяч человек. Уточняют, что обеспечивают безопасность граждан. Главное только, чтобы граждане были без российских флагов, верно?

15:28

Между делом выставка на Тверской идет своим ходом

https://twitter.com/GraniTweet/status/874238328756985856

15:30

Пушкинскую зачистили, люди передвинулись в сторону Манежной

https://twitter.com/swat_steam/status/874241733214838784

15:31

Корреспондент говорит, что на Камергере все спокойно: гуляют люди с детьми, митинга будто нет

15:32

Около получаса назад задержали Яшина

https://twitter.com/IlyaYashin/status/874235597241667586

15:35

Горожане у рамок безопасности на Тверской улице в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Полицейские задерживают мужчину в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Фото: РИА Новости

15:36

“Фонтанка”: задержанный накануне в Петербурге за раздачу листовок с приглашением на несанкционированный митинг 29-летний мужчина оказался экс-сотрудником прокуратуры.

Забавнее то, что в том же ведомстве работает его отец, который курирует борьбу с коррупцией

15:37

Задержали Баронову. 10 полицейских. Где-то мы это уже видели…

https://twitter.com/Inga_Kudracheva/status/874243094060859393

15:39

Сюрреализм дикий: на выставке на Тверской дерутся древнерусские богатыри и танцуют девушки, а в паре метров полиция задерживает людей

15:44

“Лайф” прислал уведомление, что с завтрашнего дня в Москве похолодает. Большое спасибо за актуальную информацию!

15:47

Корреспондент передает, что люди на празднике (которые не на митинге) ругаются на сторонников Навального, которые “проплаченные”. Многие из “просто пришел погулять, а не на ваш митинг” уезжают с Тверской. А тем временем свежие фото из Москвы и Питера

https://twitter.com/daniilken/status/874245156106645505

15:49

Навальному могут дать 30 суток

https://twitter.com/martin_camera/status/874245637168144384

15:49

И еще классики вам

https://twitter.com/aban_in/status/874244101197230080

15:51

На Пушкинской продолжаются задержания. “ОМОН вернулся, всех вяжут” – корр “Медузы”

16:01

По последним данным, в Москве задержаны более сотни человек, в Питере – около 300 человек. В Санкт-Петербурге акция несогласованная. В Москве митинг проходит одновременно и на Сахарова, и на Тверской.

Всего по городам задержали несколько сотен человек. Более точных данных пока нет. Также неизвестно точное количество человек на акциях. Людей продолжают уводить в автозаки.

Навального задержали в подъезде его дома еще утром, также задержаны директор ФБК Роман Рубанов, Илья Яшин и Мария Баронова. Баронову в автозак несли десять ОМОНовцев.

На Тверской людей поделили на “секторы”, #прямосейчас барьеры появились в районе 15 дома. В районе Пушкинской распыляли слезоточивый газ, ОМОН надевал противогазы (соответственно).

В нескольких метрах от этого всего в Москве продолжается историческая выставка, там гуляют женщины с колясками и маленькми детьми.

16:17

На Тверской появился ну очень необычный плакат

https://twitter.com/varlamov/status/874251967664705537

16:19

И еще один кадр дня. У этих мужчин сегодня, наверное, самое необычное выступление в жизни

https://twitter.com/dmitry_spld/status/874254326746755072

16:21

Источник РИА: В Москве пострадал сотрудник Росгвардии. Участник акции прыснул ему в лицо из перцового баллончика

16:23

В ход пошли дубинки. Это Москва

https://twitter.com/the_ins_ru/status/874251444236537856

16:24

Правильное питание – залог здоровья и счастливого будущего нации

https://twitter.com/oldLentach/status/874253703934603264

16:27

На Тверской полицейские, люди и богатыри начали смешиваться в одну кучу. #Прямосейчас полицейские толпой пошли на людей, чтобы оттеснить их. Некоторых (особенно с российскими флагами) хватают и ведут в автозаки. Все это происходит под крики “Позор”.

16:30

Полицейские цепочкой побежали от Тверской, 17 в сторону Пушкинской площади, попавшихся под ноги задерживают

16:32

Ну а президент Путин, как думаете, чем занят? Правильно, он сегодня провел для школьников экскурсию по Кремлю и даже показал им СВОЙ КАБИНЕТ (!!!)

16:35

Виновник торжества от старшего товарища не отстает

https://www.instagram.com/p/BVO2yyOFpzU/?hl=ru

16:37

“Медиазона”: полицейский дубинкой разбил губу 12-летнему ребенку на Тверской. Без комментариев

16:39

“Дождь”: в Москве задержаны 400 человек

16:57

По последним данным, в Москве задержали более 400 человек. В Санкт-Петербурге – более 300. В Питере сейчас люди массово уходят с Марсова поля в сторону Дворцовой площади, митингующих с плакатми и политической символикой туда не пускают. “Бумага” сообщает, что на Дворцовой осталось мало народу.

В Москве несколько минут назад была давка у выставки: в кучу смешались митингующие, люди в национальных костюмах и полицейские. Сейчас ОМОН вытесняет людей с Тверской и по громкоговорителю просит их идти к метро.

“Медиазона” пишет, что параллельно силовики выхватывают людей из толпы и “бьют о стенку автоазака”. Одному ребенку дубинкой разбили губу.

До этого бойцу Росгвардии в Москве неизвестный прыснул в лицо из перцового баллончика. Его состояние не уточняется (Если просто из баллончика, то должен быть в порядке).

17:00

В конце концов, сегодня же праздник!

https://twitter.com/ilya_shepelin/status/874262667527168000

17:03

Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников: “Определенное количество граждан, которые выходили в начале Тверской улицы, к сожалению, испортили настроение”.

Ну в смысле ему и в смысле праздничное.

Черников добавил, что митинг – “провокация людей неадекватных“

ТАК-ТО!

17:04

ОМОН без разбора выхватывает и ведет в автозак случайных людей. К сожалению, это уже тоже стало классикой

https://twitter.com/GraniTweet/status/874265341312028672

17:06

Прервалась трансляция на ютубе Навальный Live. “Кабель с интернетом в резервную студию перекусили. Это, конечно, какая-то дичь. ФСБ бегает с кусачками и перекусывает провода”

17:07

В регионах тоже жарко: в Калининграде задержали 36 человек – “ОВД-Инфо”

17:22

Задержали прыснувшего в лицо бойцу Росгвардии из перцового баллончика

https://twitter.com/2013_kiseleva/status/874270301349187584

17:24

Люди начинают расходиться в Санкт-Петербурге и в Москве. Ну, как расходиться – против ОМОНа с дубинками не попрешь

17:25

В метро на Пушкинской давка

https://twitter.com/noviqoff/status/874270906360770561

17:26

И еще одно фото дня. Номер три вроде

https://twitter.com/SvobodaRadio/status/874267427860774913

17:29

Топ “Яндекса” работает как часы. У него сегодня прекрасный и спокойный праздничный денек

17:30

Хотя признаемся честно, “Яндекс” пытается реабилитироваться

https://twitter.com/Petyan16/status/874272331006451712

17:31

“ОВД-Инфо”: в Москве задержали 750 человек, в Питере около 900

17:33

Но есть и хорошие новости. в Иваново без задержаний, например

https://twitter.com/MuadDib6/status/874272986362245121

17:35

МЧС объявило предупреждение о грозе в Москве. Да-да, это снова пуш от “Лайф”. Вытягиваете журналистику на новый уровень, большое спасибо

17:35

На Сахарова народу в итоге было мало. Основная тусовка была, конечно, на Тверской

https://twitter.com/Vitaliy_Ivanov/status/874273657815576576

17:37

“Бумага”: люди в Питере расходятся, часть митингующих вышла с Дворцовой на Невский и скандирует “Россия без Путина”. Бесстрашные ребята

17:38

Началось движение (машин) по Тверскому бульвару, сама Тверская пока перекрыта

17:39

В Великом Новгороде полиция задержала 15 активистов штаба Навального, они якобы “организаторы митинга”

https://twitter.com/mediazzzona/status/874274467182260224

17:41

Иваново

https://twitter.com/MuadDib6/status/874274779607511041

17:43

Дубинки сегодня активно поработали

https://twitter.com/gloom_ya/status/874275152300830720

17:54

По последним данным, в Москве задержали более 750 человек, в Питере – около 900 человек. Акции понемногу заканчиваются, народ разогнали. В столице открыли движение на бульварах у Тверской, людей теснят к метро.

в Санкт-Петербурге часть демонстрантов ушла с Дворцовой площади на Невский и, как передает “Бумага”, тоже начала спускаться в метро.

Кроме того, полиция задержала человека, ранее прыснувшего из баллончика в лицо бойцу Росгвардии. Полицейские сегодня применяли дубинки, слезоточивый газ. В частности, ребенку дубинкой разбили губу.

Ну а глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников назвал акцию на Тверской “стопроцентной провокацией” и пожаловался, что ему испортили “праздничное настроение”.

В других городах столь массовых задержаний не было, но в автозаки попали десятки человек. В Великом Новгороде, например задержаны 15 сторонников Навального.

МЧС предупреждает о грозе в Москве сегодня. Это было уведомление от “Лайфа”, которое нельзя не вставить.

18:03

“Медиазона”: в 12-м отделе полиции в Санкт-Петербурге полицейские составляют протокол об административном нарушении на журналистку издания “Собака.Ru”, несмотря на наличие у нее пресс-карты

18:04

Полицейский избил задержанного в одном из московских ОВД за попытку воспользоваться телефоном

https://twitter.com/OvdInfo/status/874275206642184193?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fzona.media%2Fonline%2F2017%2F06%2F12%2Fmoskva-spb-12–06

18:05

А власти заявили, что им удалось “пресечь” несогласованный митинг на Тверской. Они насчитали 5 тысяч участников

18:10

Официальный пресс-релиз МВД по поводу Навального: ему вменяют все то же: неповиновение полицейским и повторное нарушения в организации митингов. Интересно, как он в собственном подъезде не повиновался-то?

18:19

РБК: Тверскую открыли для транспорта, сотрудники уважаемых правоохранительных органов уходят с Пушкинской площади

18:20

Рубанову вменяют неповиновение полицейским, он задержан до суда

https://twitter.com/EchoMskRu/status/874282503854596097?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2F

18:27

В Щукинском ОВД Москвы задержанный просит вызвать скорую. Ему скорее всего сломали ребро, пока затаскивали в автозак

18:29

Наконец-то видео ЗАДЕРЖАНИЯ РЕЗИНОВОЙ УТОЧКИ в Санкт-Петербурге

https://twitter.com/ogalkina/status/874274619506778112?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fpaperpaper.ru%2F12june-online%2F

18:31

Композиция “Фонарь и Марсово поле“

https://twitter.com/ddgrntt/status/874287666283597827

18:33

Видео задержания людей в Москве, которые пели российский гимн. Грустная классика

https://twitter.com/dw_russian/status/874288199719411712

18:34

А тем временем полицейские активизировались – выхватывают людей из групп, оставшихся на Тверском Бульваре. На самой Тверской движение пока все же не восстановлено

18:36

В больнице после митинга находится депутат Юлия Галямина. У нее болит голова, похоже сотрясение мозга. По ее словам, ОМОНовец назвал ее “тупорылой козой”. Ее мужа полицейские тоже избили

https://twitter.com/galiamina/status/874285379628785664?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgaliamina%2Fstatus%2F874285379628785664

18:38

Еще немного хороших новостей: людей в Москве отпускают из ОВД

https://twitter.com/polinanem/status/874287975982563328?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Flive%2F2017%2F06%2F12%2Faktsii-protesta-v-den-rossii-hronika

18:38

Важное замечание про торренты

https://twitter.com/myxa3849080/status/874289561064677376

18:40

Еще видео из Санкт-Петербурга

https://twitter.com/ogalkina/status/874274149019115522

18:41

На Сахарова возобновили движение

18:58

Последнее обобщение на сегодня. Согласно уточненной информации, в Москве задержали около 700 человек, они находятся в 38 отделах. О Санкт-Петербурге сообщения разнятся, там задержаны от 400 до 900 человек. Официальных данных нет.

В столицах акции, по сути, закончились. На проспекте Сахарова и на Тверском бульваре возобновили движение. На самой Тверской движение ограничено из-за продолжающейся выставки.

Данных о количестве участвовавших пока тоже нет, власти насчитали 5 тысяч человек в Москве.

В Москве полиция применяла дубинки и слезоточивый газ. Все это происходило рядом с исторической выставкой, где гуляли женщины и дети. Одному ребенку дубинкой разбили губу.

Один из участников митинга прыснул бойцу Росгвардии в лицо из перцового баллончика. Сообщается, что одного человека из ОВД сейчас везут в Следственный Комитет, его обвиняют в нападении на полицейского. Не уточняется, имеет ли он отношение к напавшему на бойца.

В Санкт-Петербурге акция была несогласованной. В твиттере появлялись фото листовок, призывающих не собираться на митинг.

Из главных задержанных: Навального забрали в отдел еще утром, политика взяли в его же подъезде, ему вменяют повторное нарушение правил проведения митингов и неповиновения полицейским (административка). Сейчас Навального везут в Симоновский суд. Также неповиновения полицейским инкриминируют директору ФБК Рубанову. В отделы увезли Яшина и Баронову.

В других городах также задержали десятки людей, но таких массовых посылок в автозак не было. Среди задержанных – около 40 человек в Калининграде и 15 человек в Великом Новгороде.

В Москве как минимум один задержанный человек попросил вызвать ему скорую помощь из-за сломанного полицейскими ребра. В больнице также находится депутат Юлия Галямина – у нее, скорее всего, сотрясение мозга.

19:12

По данным МВД, в Питере задержали около 500 человек

19:13

В СК везут двоих человек. Их подозревают в нападении на товарищей полицейских с перцовыми баллончиками

https://twitter.com/OvdInfo/status/874296499907198978?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FOvdInfo%2Fstatus%2F874296499907198978

19:20

И вновь классика

https://twitter.com/GraniTweet/status/874292058961436673

19:22

По данным МВД, в Москве задержали 150 человек, а на митинге были 4500 человек. По неофициальным данным, в отделениях около 700 человек. Но многих хотя бы отпускают

19:24

А котел был знатный. Здоровья всем пострадавшим. Путин сегодня, кстати, школьников по Кремлю водил

https://twitter.com/OldBoy_777/status/874300687617843205

19:29

Навальный в здании суда выглядит измученным, но все равно передает всем привет. Судить его будут уже вечером.

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/874300304761769990?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FKira_Yarmysh%2Fstatus%2F874300304761769990

19:29

Ох-ох, отлично!

https://twitter.com/nedimon_msk/status/874302257935917056

19:37

Итак, по официальным данным МВД, в Москве задержали 150 человек при “явке” 4500 человек. В Санкт-Петербурге в автозаки ушли 500 человек.

Активисты пока не уточняли количество митингующих в столицах.

“ОВД-Инфо” сообщает, что в Москве в отделения поехали около 700 человек. По Питеру данные разные: от 400 до 900 человек.

Акции закончились, со всеми разбираются в ОВД. Но многих при уже отпускают.

В Следственном Комитете находятся два человека, подозреваемые в нападении с перцовым баллончиком на бойца Росгвардии.

Суд над Навальным состоится сегодня вечером, ему вменяют неповиновение полиции и повторное нарушение правил проведения митингов.

19:39

И напоследок – немного сегодняшних фотографий из Москвы

Антикоррупционный митинг в Москве. Фото: Евгений Фельдман для кампании Навального

Антикоррупционный митинг в Москве. Фото: Евгений Фельдман для кампании Навального

Антикоррупционный митинг в Москве. Фото: Евгений Фельдман для кампании Навального

Москва. Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Антикоррупционный митинг в Москве. Фото: Евгений Фельдман для кампании Навального

Антикоррупционный митинг в Москве. Фото: Евгений Фельдман для кампании Навального