Что известно на данный момент: Акции уже закончились на Дальнем Востоке и в Казани. Во Владивостоке митинг был несанкционированным, там задержали более двух десятков человек. Парню, который вел трансляцию митинга, плеснули зеленкой в лицо. Всего в дальневосточных регионах задержали около 50 человек. Сейчас митинги проходят во многих крупных городах. В Екатеринбурге на акции выступил мэр Евгений Ройзман.

В Санкт-Петербурге акция несанкционированная, там раздают листовки с просьбами уйти с митинга, ОМОН задержал более 150 человек.

В столице протестуют одновременно и на Сахарова, и на Тверской. На Тверской основная движуха, она перекрыта от Пушкинской площади, людей впускали через рамки, сейчас ОМОН их закрыл. Как сообщили в эфире Навальный Live, в автозаки в Москве прошли более сотни человек. Все это действо происходит параллельно с исторической выставкой, где гуляют родители с маленькми детьми.

Навального задержали еще в собственном подъезде, на него составят административный протокол за повторное нарушение правил проведения митингов. И #прямосейчас – полиция задержала на Сахарова директора ФБК Рубанова, его везут в ОВД.

https://twitter.com/rrubanov/status/874231398764355584