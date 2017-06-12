В Санкт-Петербурге на антикоррупционной акции оппозиции задержали уже около 50 человек. Об этом сообщает «Бумага».

В Москве задержали уже более 10 человек. Ранее журналист Денис Стяжкин сообщил, что с ним в автозаке находятся 8 человек. РБК сообщает, что на Тверской задержали уже шесть активистов; трое были задержаны на проспекте Сахарова, еще двое – на Пушкинской площади.

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Как сообщал друг одного из задержанных на Сахарова, при задержании полицейский ударил его по лицу.

Возле рамок у Пушкинской площади люди скандируют «Россия без Путина!».

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Оппозиционера Алексея Навального задержали ранее в подъезде его дома. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщала, что в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) отключили электричество.

В полиции объяснили, что задержание Навального связано с его призывами к гражданам участвовать в несогласованной акции. На него составляли административный протокол по части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение правил организации митингов) и по статье 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Навальный в последний день решил отменить согласованный митинг на проспекте Сахарова и перенести акцию на Тверскую. Он объяснил перенос тем, что абсолютно все подрядчики отказались устанавливать сцену на Сахарова после полученных угроз. Власти назвали акцию на Тверской провокацией и заявили, что «будут жестко реагировать на правонарушения». Однако затем чиновники заявили, что если активисты будут «спокойно гулять», то полиция не будет их задерживать.

12 июня акции против коррупции запланированы более чем в 210 городах России. Задержания начались во Владивостоке, одного участника акции облили зеленкой, организатора оштрафовали за несогласованную акцию. Активистов задерживали также в Благовещенске, Казани, Норильске и Новосибирске.